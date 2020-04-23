"Современные технологии судостроения" приобретут 65,5% акций ЦКБ "Айсберг"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Крыловский государственный научный центр" продаст 65,5% акций "Центрального конструкторского бюро "Айсберг", которые находятся в его собственности, "Современным технологиям судостроения", следует из указа президента РФ.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о продаже федеральным государственным унитарным предприятием "Крыловский государственный научный центр"<…> принадлежащих ему и находящихся в федеральной собственности 34 523 обыкновенных акций и 12 495 привилегированных акций публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", составляющих 65,49% его уставного капитала, акционерному обществу "Современные технологии судостроения"", - говорится в документе.

Цена продажи должна быть не ниже рыночной. Правительству поручено обеспечить смену владельца контрольного пакета ЦКБ "Айсберг" в течение полугода.

Ранее соответствующий проект приказа разработал Минпромторг РФ.

Согласно базе данных СПАРК, акционерное общество "Современные технологии судостроения" до 2017 года на паритетной основе принадлежало Газпромбанку и "Роснефти". В феврале 2017 года стало известно, что в рамках финансирования "Звезды" 89% акций "Современных технологий судостроения" выкупил государственный холдинг "Роснефтегаз" (основной владелец "Роснефти").

ЦКБ "Айсберг" создано в 1947 году и является генеральным проектантом всех атомных ледоколов. По проектам бюро созданы специальные суда связи для Министерства обороны СССР и России.