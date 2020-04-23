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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Дании заявила о несогласии с увеличением бюджета ЕС

Метте Фредериксен считает, что приоритет нужно отдать нынешнему бюджету и что для Италии и других особо пострадавших стран уже сделано очень много

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Позиция Дании в отношении бюджета ЕС остается неизменной, несмотря на кризис в связи с пандемией. Там по-прежнему считают, что взнос страны не должен превышать 1% ВВП, заявила премьер-министр Метте Фредериксен на брифинге после онлайн-саммита лидеров стран ЕС.

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"Мы получили очень четкое выражение европейской солидарности. Вопрос теперь в том, как ее обеспечить. Некоторые выступают за общее европейское восстановление. Я этого не хочу, и дискуссия будет продолжена", - сказала глава датского правительства.

"Из-за эпидемии Европа находится сейчас в иной ситуации. Но то же касается и отдельных стран. Кризис означает, что и датский бюджет выглядит теперь иначе, - продолжила она. - Нет никаких сомнений, что для наиболее нуждающихся стран необходимы средства, но это не должно делаться за счет совместного долгового финансирования".

По ее мнению, приоритет должен быть отдан нынешнему бюджету и что для Италии и других особо пострадавших стран уже сделано очень много. "Если Италия снова обратится к Дании, мы готовы рассмотреть ее обращение", - отметила Фредериксен.

Политик надеется, что обсуждение бюджета ЕС и фонда восстановления будет происходить объединено. По ее мнению, необходимо также найти дополнительные средства для пострадавших стран, но без оформления общего долга.

Премьер-министр рассчитывает, что дискуссия по этому вопросу будет продолжена в мае и, возможно, в июне.

Теги
ДанияФредериксен, МеттеПандемия коронавируса нового типа
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