"Ъ": дефицит финансирования инвестпрограммы РЖД может достигнуть 525 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стресс-сценарий исполнения инвестиционной программы "Российских железных дорог" (РЖД) в 2020 году, разрабатываемый с начала месяца компанией, предполагает, что дефицит средств для ее реализации составит 525 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По информации издания, РЖД из заложенных в инвестпрограмму 821 млрд рублей будет располагать только 210 млрд рублей. При этом с учетом объективных возможностей контрагентов компании размер программы может быть скорректирован до 698 млрд рублей. Учитывая необходимость закупки "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК) новых вагонов, общая сумма дефицита средств может достигнуть 525 млрд рублей.

Собеседник "Коммерсанта" отметил, что в РЖД обсуждают различные варианты покрытия дефицита. В частности, компания может попросить правительство РФ обеспечить выкуп бессрочных облигаций РЖД на 355 млрд рублей государственными банками. Компания также изучает возможность привлечения 200 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния, а также целевой помощи ФПК в размере 37 млрд рублей.

В свою очередь в Министерстве транспорта РФ подтвердили изданию, что стресс-сценарий поступил в ведомство. В Минтрансе добавили, что механизмы поддержки включают в себя выпуск "вечных" облигаций и выделение средств ФНБ на важнейшие инфраструктурные проекты.