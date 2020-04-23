Eni может выпустить облигации на €4 млрд для финансовой стабильности компании

ТАСС, 23 апреля. Итальянская нефтегазовая компания Eni может выпустить облигации на сумму €4 млрд для поддержания финансовой стабильности. Совет директоров одобрил сегодня такой шаг, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров Eni сегодня одобрил возможный выпуск облигаций, подлежащих размещению у институциональных инвесторов, максимальной совокупной стоимостью в €4 млрд или на эквивалентную сумму в других валютах, которые будут выпущены одним или несколькими траншами до 31 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что выпуск облигаций позволит ей поддерживать хорошо сбалансированную финансовую структуру.

Кроме того, в связи с чрезвычайным положением в области здравоохранения в Италии и беспрецедентной ситуацией в нефтегазовом секторе весь топ-менеджмент Eni добровольно отложил выплаты половины своей долгосрочной программы стимулирования до 2021 года. Эта мера наряду с дальнейшей административной экономией позволит компании сэкономить €62,3 млн.

Ранее Eni сообщила о сокращении капитальных затрат из-за падения цен на нефть в 2020 году примерно на €2 млрд, что составляет 25% от общего запланированного объема капитальных затрат, а операционные расходы - примерно на €400 млн. В 2021 году Eni ожидает сокращения капитальных затрат на €2,5-3 млрд, или на 30-35% от планов компании на год.