{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Eni может выпустить облигации на €4 млрд для финансовой стабильности компании

Также весь топ-менеджмент нефтегазовой компании добровольно отложил выплаты половины своей долгосрочной программы стимулирования до 2021 года

ТАСС, 23 апреля. Итальянская нефтегазовая компания Eni может выпустить облигации на сумму €4 млрд для поддержания финансовой стабильности. Совет директоров одобрил сегодня такой шаг, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров Eni сегодня одобрил возможный выпуск облигаций, подлежащих размещению у институциональных инвесторов, максимальной совокупной стоимостью в €4 млрд или на эквивалентную сумму в других валютах, которые будут выпущены одним или несколькими траншами до 31 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что выпуск облигаций позволит ей поддерживать хорошо сбалансированную финансовую структуру.

Кроме того, в связи с чрезвычайным положением в области здравоохранения в Италии и беспрецедентной ситуацией в нефтегазовом секторе весь топ-менеджмент Eni добровольно отложил выплаты половины своей долгосрочной программы стимулирования до 2021 года. Эта мера наряду с дальнейшей административной экономией позволит компании сэкономить €62,3 млн.

Ранее Eni сообщила о сокращении капитальных затрат из-за падения цен на нефть в 2020 году примерно на €2 млрд, что составляет 25% от общего запланированного объема капитальных затрат, а операционные расходы - примерно на €400 млн. В 2021 году Eni ожидает сокращения капитальных затрат на €2,5-3 млрд, или на 30-35% от планов компании на год.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В России начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE
Новинка представлена в трех цветах - черном, белом и красном - и будет доступна по цене от 39 990 руб.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС