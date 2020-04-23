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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Швеции считает, что восстановление экономик стран ЕС нужно финансировать кредитами

Стефан Лёвен заявил, что Швеция не считает евробонды хорошим решением, поскольку неизвестно, "какой это означает риск для каждой отдельной страны"

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Швеция вместе с рядом государств Северной Европы - Данией, Нидерландами и Австрией - выступает за кредиты и против грантов при финансировании восстановления экономик стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции после онлайн-саммита ЕС премьер-министр королевства Стефан Лёвен.

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"Сегодня вместе с нашими государствами-единомышленниками я выдвинул требования, которые мы установили для этого фонда. Его следует ограничить по срокам функционирования и объему, это должны быть кредиты, а не гранты, и он должен соответствовать высоким требованиям эффективности и погашения", - отметил глава правительства.

"Мы договорились поручить Еврокомиссии определить необходимые объемы и в скором времени подготовить предложение о фонде восстановления, чтобы европейские экономики могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - продолжил он.

Швеция считает, что евробонды не являются хорошим решением. "Мы говорим "нет" евробондам, поскольку мы не знаем, какой это означает риск для каждой отдельной страны", - пояснил Лёвен.

Теги
АвстрияШвецияДанияНидерландыЛёвен, СтефанПандемия коронавируса нового типа
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