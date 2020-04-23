Премьер Швеции считает, что восстановление экономик стран ЕС нужно финансировать кредитами

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Швеция вместе с рядом государств Северной Европы - Данией, Нидерландами и Австрией - выступает за кредиты и против грантов при финансировании восстановления экономик стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции после онлайн-саммита ЕС премьер-министр королевства Стефан Лёвен.

"Сегодня вместе с нашими государствами-единомышленниками я выдвинул требования, которые мы установили для этого фонда. Его следует ограничить по срокам функционирования и объему, это должны быть кредиты, а не гранты, и он должен соответствовать высоким требованиям эффективности и погашения", - отметил глава правительства.

"Мы договорились поручить Еврокомиссии определить необходимые объемы и в скором времени подготовить предложение о фонде восстановления, чтобы европейские экономики могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - продолжил он.

Швеция считает, что евробонды не являются хорошим решением. "Мы говорим "нет" евробондам, поскольку мы не знаем, какой это означает риск для каждой отдельной страны", - пояснил Лёвен.