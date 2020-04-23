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Пандемия коронавируса нового типа

Еврокомиссия представит 6 мая параметры фонда восстановления экономики

Работа по его созданию будет вестись в ближайшие дни

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) представит 6 мая параметры фонда долгосрочного восстановления экономики ЕС, работа по созданию которого будет вестись в ближайшие дни. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Италии Джузеппе Конте после завершения в четверг видеоконференции лидеров стран Евросоюза.

"ЕК будет работать в эти дни, чтобы уже 6 мая представить фонд восстановления, который должен быть достаточно обширным и позволить в первую очередь наиболее сильно пострадавшим [от пандемии нового коронавируса] странам защитить свою экономику и общество", - написал он.

Конте выразил удовлетворение тем, что "27 государств согласились с необходимостью создания инновационного механизма для обеспечения восстановления всей европейской экономики".

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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