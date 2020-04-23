"Россети" разместят биржевые облигации на 20 млрд рублей для рефинасирования кредитов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети" разместит биржевые облигации на 5 млрд рублей, "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") - на 15 млрд рублей. Об этом говорится в материалах "Россетей".

Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будут размещены на пять лет со ставкой купона 6,5% годовых для обеих компаний.

"Средства от размещения облигаций "Россетей" будут переданы в дочерние структуры для рефинансирования более дорогих кредитов. Это позволит нам сэкономить на обслуживании кредитного портфеля группы до 3% годовых в зависимости от предприятия," - сказал и.о. заместителя генерального директора по стратегии "Россетей" Егор Прохоров. Его слова приводит компания.

Компания отмечает стабилизацию на локальном рынке долгового капитала, несмотря на "экономическую конъюнктуру, вызванную распространением коронавирусной инфекции, изменением цен на энергоносители, ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса".

Техническое размещение выпуска облигаций "Россети ФСК ЕЭС" состоится 29 апреля, "Россетей"- 30 апреля на "Московской бирже".