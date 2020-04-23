Французский парламент окончательно одобрил учитывающий антикризисные меры бюджет

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Сенат Франции (верхняя палата парламента) одобрил в четверг законопроект о поправках в бюджет страны, учитывающий разработанные правительством меры поддержки населения и предприятий, пострадавших в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Сената.

За принятие документа высказались 317 депутатов, против - 15. Данный законопроект учитывает план поддержки экономики и здравоохранения Франции на €110 млрд. Он также предусматривает выделение 24 млрд евро для выплаты пособий французам, которые находятся в режиме частичной безработицы. Кроме того, выделено 20 млрд евро на рекапитализацию стратегически важных компаний, оказавшихся в трудной ситуации, например Air France.

Несколько дней назад бюджет поддержали депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента). "После голосования в Сенате законопроект считается окончательно принятым", - говорится на сайте верхней палаты парламента.

По словам главного докладчика по бюджету в Сенате Альбрика де Монгольфье, "этот бюджет, содержащий многие крайне важные положения, является настоящим спасательным кругом для бизнеса".

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, ограничительные меры будут действовать до 11 мая.

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения страны, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции с начала пандемии составило 120 804, число летальных исходов почти достигло 22 тыс. Во французских больницах в настоящий момент находятся 29 219 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.