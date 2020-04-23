Торги на биржах США закрылись с небольшим колебанием индексов

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в четверг с незначительными колебаниями ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 39,44 пункта (0,17%) и установился на отметке 23 515,26 пункта. При этом по ходу торговой сессии он набирал более 300 пунктов, однако к концу дня снизился на фоне новостей о провале клинических испытаний противовирусного препарата Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 1,51 пункта (0,05%) и оказался на отметке 2 797,802 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 0,63 пункта (0,01%), до отметки 8 494,75 пункта. По ходу торговой сессии эти индексы также демонстрировали прирост, который был растерян к закрытию рынков.

Телекомпания СNBC подчеркивает, что основной причиной этому послужили новости о том, что препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного. В Gilead Sciences при этом обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний.