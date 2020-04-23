WSJ: в США объем вкладов в банки в первом квартале вырос на $1 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Суммарный объем вкладов в американские банки в первом квартале текущего года на фоне пандемии увеличился примерно на $1,04 трлн. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal .

Издание приводит данные Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым ранее суммарные вложения в американские финансовые институты за один квартал не превышали $313 млрд. Этот рекорд был зафиксирован в четвертом квартале 2012 года. В публикации отмечается, что $590 млрд из $1 трлн поступили на депозитные счета четырех крупнейших банков страны: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.

По сведениям газеты, основная часть вкладов поступила в банки в течение двух недель в марте. В этот период многие представители бизнеса США пытались аккумулировать значительные средства перед экономическим кризисом, вызванным распространением нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 47,2 тыс. человек.