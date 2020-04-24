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В России начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE

Новинка представлена в трех цветах - черном, белом и красном - и будет доступна по цене от 39 990 руб.
iPhone SE Courtesy Apple Inc/Handout via REUTER
Описание
iPhone SE
© Courtesy Apple Inc/Handout via REUTER

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE начинаются в России в пятницу, 24 апреля. Новый смартфон с дизайном iPhone 8 и производительностью iPhone 11 доступен по цене от 39 990 руб.

Новый смартфон Apple представила 15 апреля. iPhone SE оснащен кнопкой "Домой" со сканером отпечатка пальца, размер дисплея - 4,7 дюйма. В смартфоне установлена камера с разрешением 12 Мп. Он работает на базе процессора A13 Bionic, установленного на моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Новинка представлена в трех цветах - черном, белом и красном. Кроме того, в iPhone SE есть функция беспроводной зарядки, также можно использовать две сим-карты (одна физическая и одна виртуальная - технология eSim).

Где и как купить во время карантина

В России смартфон можно приобрести по цене от 39 990 руб. до 53 990 руб. за версии с объемом памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone SE доступен в крупных розничных сетях, включая re:Store, "М.Видео - Эльдорадо" и "Связной", а также в салонах связи операторов связи "Билайн", "Мегафон" и МТС.

В день старта продаж новые смартфоны будут доступны в большинстве городов присутствия "М.Видео - Эльдорадо", рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Новинки можно будет заказать онлайн при доставке курьером или через службу такси или в ближайший магазин для самовывоза. Также смартфоны можно будет приобрести в магазинах, которые работают как салоны связи.

Возможность приобрести смартфоны как онлайн, так и офлайн будет в "Связном", а также в салонах связи мобильных операторов, отметили там. В re:Store из-за режима самоизоляции получить заказ можно лишь с помощью курьеров или в пунктах выдачи. Курьеры ретейлера снабжены защитными масками, дезинфицирующими средствами и перчатками, а автомобили доставки проходят дезинфекцию.

Другие компании также обращают внимание, что при продаже товаров в офлайне в период пандемии будут соблюдаться все необходимые меры дезинфекции. Так, сотрудники "М.Видео - Эльдорадо" работают в средствах индивидуальной защиты, используют санитайзеры, в магазинах проводится регулярная уборка, измеряется температура сотрудников, есть разметка на полу для соблюдения необходимой дистанции. Аналогичные меры принимают и в салонах "Мегафона", "Билайна" и МТС, подтвердили представители компаний. 

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