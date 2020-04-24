{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Его объем составил почти $500 млрд
Описание
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг очередной пакет мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.

На эту тему
Время вируса: путь к согласию или пролог к войне?

Сенат одобрил законопроект ранее на этой неделе. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще $60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.

Реакция президента

"Я благодарен Конгрессу за этот ответ на мой призыв предоставить дополнительно $320 млрд помощи американским рабочим и малому бизнесу. В то время, когда многие американцы сталкиваются со значительными экономическими проблемами, этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", - отметил Трамп, выступая в Белом доме после голосования в Палате представителей.

На эту тему
Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики

Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться. "Это просто замечательно, это нас вдохновляет. Мы хорошо выходим из этой ситуации [с коронавирусом]. Я счастлив", - добавил американский лидер, похвалив губернаторов штатов за проделанную работу. По его словам, главы различных государств, с которыми он в последнее время разговаривал по телефону, признают "лидирующую роль" США в борьбе с коронавирусом.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В ФРДВ сообщили о реализации проектов по графику, несмотря на пандемию
В настоящее время в портфеле фонда 20 проектов с общим объемом инвестиций на 537 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС