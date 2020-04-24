Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг очередной пакет мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.
Сенат одобрил законопроект ранее на этой неделе. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.
Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще $60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.
Реакция президента
"Я благодарен Конгрессу за этот ответ на мой призыв предоставить дополнительно $320 млрд помощи американским рабочим и малому бизнесу. В то время, когда многие американцы сталкиваются со значительными экономическими проблемами, этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", - отметил Трамп, выступая в Белом доме после голосования в Палате представителей.
Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться. "Это просто замечательно, это нас вдохновляет. Мы хорошо выходим из этой ситуации [с коронавирусом]. Я счастлив", - добавил американский лидер, похвалив губернаторов штатов за проделанную работу. По его словам, главы различных государств, с которыми он в последнее время разговаривал по телефону, признают "лидирующую роль" США в борьбе с коронавирусом.
Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.