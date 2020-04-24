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В ФРДВ сообщили о реализации проектов по графику, несмотря на пандемию

В настоящее время в портфеле фонда 20 проектов с общим объемом инвестиций на 537 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) идет по графику, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, корректировок нет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава фонда Алексей Чекунков.

Всего в портфеле ФРДВ сейчас 20 проектов общим объемом инвестиций 537 млрд рублей.

"Реализация проектов продолжается по графику. Пока никаких корректировок не вносилось", - сказал Чекунков.

Он отметил, что сейчас команда фонда работает в дистанционном режиме. По словам Чекункова, у ФРДВ давно была необходимая для этого инфраструктура, в том числе оборудование для видеоконференций и корпоративный портал, который позволяет удаленно работать с документами и вести мониторинг проектов в режиме онлайн. Ранее эти решения были нужны фонду для работы с партнерами из других часовых поясов, а в условиях коронавируса они упростили переход на дистанционный формат.

Кроме того, ФРДВ продолжает расширять портфель. Так, в апреле он направил 10,7 млрд рублей на поддержку двух крупных проектов в Забайкалье и Хабаровском крае. Сейчас более четверти инвестиций фонда приходится на инфраструктурные проекты. ФРДВ также направляет средства на поддержку горной добычи, сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего бизнеса.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.

Теги
РоссияДальний Восток
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