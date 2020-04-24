Предприятие Роскосмоса планирует завершить сертификацию собственных лифтов до 10 мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, ОРКК) собирается завершить процедуру сертификации лифтов собственного производства в начале мая текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Процесс по сертификации лифтов АО "УКВЗ" планирует завершить до 10 мая 2020 года", - отметили в пресс-службе.

В ОРКК уточнили, что сейчас два образца находятся в стадии монтажа. "После получения сертификации планируется поставка 50 единиц лифтов на российский рынок", - добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что к 2025 году завод планирует производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, в будущем предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли. Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля завод был окончательно выведен из его состава.