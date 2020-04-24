WSJ: cотрудники Amazon использовали закрытые данные продавцов для создания конкуренции

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники американского онлайн-ретейлера Amazon получали доступ к закрытой документации о товарах сторонних продавцов для создания конкурентной продукции. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, руководство компании запустило внутреннее разбирательство по этому поводу.

Как утверждают 20 бывших сотрудников Amazon, речь идет о тех подразделениях, которые занимаются разработкой товаров, продающихся под марками, закрепленными непосредственно за ретейлером. Газета подчеркивает, что они получали в свое распоряжение закрытую документацию, в том числе отчетность о продажах и технические характеристики наиболее популярных товаров сторонних продавцов. "Мы знали, что не должны были этого делать, - приводит газета слова одного из бывших сотрудников компании. - В то же время мы создаем продукцию Amazon и хотим, чтобы она продавалась".

Как указывают источники издания, на примере чужих популярных товаров в компании создавали собственные аналоги и выстраивали тактику их реализации. Таким образом, независимые продавцы, пользуясь услугами ретейлера, фактически рисковали получить в его лице прямого конкурента. К настоящему моменту, указывает издание, Amazon выпускает и продает под 45 марками порядка 230 тыс. товаров собственного производства, которые составляют ежегодно около 1% от всех продаж. При этом руководство компании ставило перед сотрудниками задачу увеличить эту долю до 10% к 2022 году.

В ответ на запрос издания руководство Amazon подчеркнуло, что в компании началось внутреннее разбирательство на предмет предполагаемого использования сотрудниками закрытой документации при разработке товаров. "Как и другие ретейлеры, мы изучаем статистику продаж и храним данные, чтобы предоставить нашим клиентам наилучший сервис, - говорится в заявлении компании, поступившем в издание. - Однако нашим сотрудникам строго запрещается использовать непубличную, закрытую информацию продавцов для принятия решений о запуске в производство того или иного товара".

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан предпринимателем Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.