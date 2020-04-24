В Deutsche Bank считают, что при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит только на два года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить только на два года, если цена Urals сохранится на уровне $15 за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.

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В марте 2020 года в ликвидной части ФНБ было накоплено $150 млрд, однако после покупки правительством доли Сбербанка у ЦБ РФ в начале апреля она должна снизиться примерно до $120 млрд, подсчитали в банке.

"При цене Urals в $15 за баррель покрытия дефицита нефтяных доходов хватит на срок чуть более двух лет", - пояснили эксперты банка Петр Сидоров и Кристиан Ветошка. Они добавили, что при цене Urals на уровне $30 средств хватило бы на шесть лет.

В целом фискальные буферы России достаточны для временного нефтяного шока, считают эксперты банка. Однако в совокупности с внутренним экономическим ущербом, вызванным распространением коронавирусной инфекции, фискальное пространство (резерв бюджета правительства, который может быть использован в определенных целях без ущерба для стабильности экономики) будет значительно сокращено, особенно если цены на нефть продемонстрируют медленное восстановление, добавили эксперты банка.

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Между тем, глава Сбербанка России Герман Греф 21 апреля в видео-интервью на Сбербанк TVС заявил, что средств ФНБ при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета. "Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства", - сказал он. При этом Греф отметил, что Россия может потратить до 10% своего ВВП на меры по преодолению кризиса, в том числе на помощь населению и бизнесу.

По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ. Объем средств, направленных на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии для экономики, составит около 2,8% ВВП, а общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП, отметил министр.