"Известия": облачные технологии внедрят для подключения банков к биометрической системе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Кредитные организации смогут подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ РФ с помощью облачных технологий для шифрования данных. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ростелеком" (выступает оператором системы).

По данным издания, разработка компании уже получила необходимый сертификат безопасности, а более 50 российских банков выразили готовность интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС.

Несмотря на то, что банки с универсальной лицензией должны были оборудовать все свои отделения для сбора биометрии до конца 2019 года, сегодня лишь более 80% отделений кредитных организаций, соответствующих критериям ЦБ, установили технологии для передачи информации в систему регулятора, рассказали газете в "Ростелекоме". При этом всем кредитным организациям как с универсальной, так и с базовой лицензиями необходимо будет подключиться к ЕБС к 2021 году.

В ЦБ изданию заявили, что внедрение облачных решений по информационной безопасности позволит сократить издержки банков и сроки реализации требований по защите данных при работе с ЕБС. В "Ростелекоме" также указали, что облачная технология в несколько раз дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ей даже небольшим банкам и защищать данные граждан на должном уровне.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса дистанционное предоставление банковских услуг становится особенно актуальным, хотя и в дальнейшем биометрия может использоваться при идентификации заявителя без паспорта, верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, при пользовании транспортом и т. д.

Ранее в среду группа депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на обеспечение возможности для всех граждан дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе. По мнению Аксакова, сегодня в связи с ситуацией, возникшей из-за распространения новой коронавирусной инфекции, у граждан РФ есть острая необходимость в обеспечении возможности получения услуг и сервисов в полностью электронном виде с использованием достоверной биометрической идентификации. В настоящее время сбор данных в Единую биометрическую систему осуществляется только при личном визите человека в отделение банка.

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.