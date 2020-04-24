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Внешнеторговый оборот в Приамурье вырос в полтора раза

За первый квартал текущего года общая стоимость грузовых отправок составила $99,5 млн

ТАСС, 24 апреля. Объем внешнеэкономической деятельности в Амурской области за первый квартал вырос почти в 1,5 раза - до $99,5 млн. Это связано с деятельностью резидентов территорий опережающего развития (ТОР), в частности - строительством Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и закупкой средств индивидуальной защиты и продуктов из Китая, сообщила в пятницу в пресс-служба Благовещенской таможни.

Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. По оценке вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, реализация этого проекта позволит Амурской области почти в два раза увеличить областной бюджет.

"В первом квартале 2020 года таможенные посты Благовещенской таможни оформили более 92 тыс. тонн грузов. Общая стоимость грузовых отправок составила $99,5 млн. Во внешней торговле в регионе ответственности Благовещенской таможни участвовали 246 юридических лиц и 26 индивидуальных предпринимателей. За этот же период 2019 года эта сумма составила $64,4", - говорится в распространенном релизе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, такой существенный рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, все активнее на внешнем рынке действуют резиденты приамурских ТОР, во-вторых, строительство Амурского ГПЗ (также резидент ТОР) требует все больше поставок из-за границы. Выросли этой весной закупки средств индивидуальной защиты из Китая в связи с пандемией коронавируса. Также, после китайского нового года на фоне эпидемии в этой стране происходили скачки закупок продовольствия в КНР.

Как уточняет ведомство, экспортировались товары в восемь стран мира: КНР, США, Германию, Австрию, Японию, Корею, Вьетнам, и Таиланд. Основным торговым партнером традиционно стал Китай. В общем объеме товарооборота торговля с КНР составляет более 50%. В структуре импорта основными товарами в стоимостном выражении стали машины, оборудование и транспортные средства (80% от общей стоимости), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11%), металлы и изделия из них (6%).

В трех территориях опережающего развития в Амурской области - "Свободный", "Белогорск" и "Приамурская" - действуют 26 резидентов с проектами на сумму около 1,2 трлн рублей. Их реализация позволит создать около 5,7 тыс. рабочих мест. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока резиденты уже инвестировали в экономику региона 430,3 млрд рублей, создав 1 450 рабочих мест.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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