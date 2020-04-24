Минэнерго США предлагает запретить импорт урана из России

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США предлагает ограничить или запретить импорт российского урана по соображениям национальной безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе ведомства.

"США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний. Россия и Китай, наряду с другими государствами, активно пытаются превзойти нашу страну", - отмечается в документе.

В связи с этим ведомство рекомендует американской Комиссии по ядерному регулированию запретить импорт ядерного топлива производства РФ и КНР. "Целевая группа отмечает важность защиты топливного сектора от действий российских и китайских государственных предприятий, - указывается в докладе. - <...> Государственное предприятие "ТВЭЛ" (входит в структуру госкорпорации "Росатом" - прим. ТАСС) в 2008 году запустило проект по замене топлива на действующих в США американских реакторах, компания может развить подобную практику в ближайшее время. <...> Если это произойдет, целевая группа поддержит распоряжение ограничить или запретить ввоз ядерного топлива из России или Китая по соображениям национальной безопасности".

Компания "ТВЭЛ" объединяет предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Она является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах, исследовательские реакторы в девяти государствах, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

Соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок урана из РФ было подписано в 1992 году, а ряд поправок к нему - в 1994, 1996, 1997 и 2008 годах. Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти меры, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников американским компаниям, в последний раз были определены в 2008 году. Квоты в рамках соглашения действуют до конца 2020 года. В противном случае российским поставщикам грозят принудительные выплаты в размере 115,82%.