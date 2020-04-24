Минфин США изучает идею федерального кредитования нефтяных компаний из-за падения цен

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США рассматривает идею создания федерального механизма кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. Об этом глава ведомства Стивен Мнучин сообщил в опубликованном в четверг интервью агентству деловых новостей Bloomberg .

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Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Мы среди прочих составляющих рассматриваем возможность обеспечения услуг по кредитованию для [нефтяной] отрасли", - сказал он. "Мы изучаем множество иных опций, но пока не пришли к какому-либо окончательному заключению", - уточнил министр.

"Компании инвестиционного класса смогут на выбор делать заимствования на обычном рынке капиталов либо обращаться к федеральному механизму. Это является главным приоритетом", - отметил он. По словам Мнучина, в настоящее время обсуждается возможность формирования "альтернативной структуры" в частных банках в целях кредитования нефтяных фирм, не входящих в категорию инвестиционного класса.

По данным источников агентства Bloomberg, Минфин США также рассматривает такие предложения, как предоставление кредита в обмен на долю в нефтяной компании или же в обмен на ее обязательство сократить добычу сырья в условиях перенасыщения мирового рынка.