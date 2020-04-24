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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура Техаса обвинила фирму в продаже яиц на 300% дороже нормы

Поставщик воспользовался повышенным спросом на продукты из-за пандемии, указали в ведомстве

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Техас предъявила в четверг иск одному из крупнейших в США поставщиков куриных яиц Cal-Maine Foods, обвинив его в реализации продукции по цене на 300% выше обычной в условиях повышенного спроса на продукты питания из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте техасского генпрокурора.

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"Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон сегодня предъявил иск компании Cal-Maine Foods - ведущему в штате поставщику яиц - за то, что она воспользовалась режимом чрезвычайной ситуации, объявленным губернатором в связи с [распространением вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и повысила цены на яйца примерно на 300%, не испытывая проблем с поставками. Законы в области спекулятивных расценок касаются всех лиц и организаций, продающих такие товары первой необходимости, как яйца", - указывается в тексте.

Генпрокуратура напомнила, что продажа продуктов питания по спекулятивным ценам карается в Техасе возмещением ущерба, нанесенного потребителям, а также штрафом в размере до $10 тыс. за каждый проступок. В случае нанесения ущерба пожилым людям сумма штрафа возрастает еще на $250 тыc.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 868,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49,8 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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