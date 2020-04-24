Исследование: продажи имбиря в РФ в апреле выросли в 3 раза относительно февраля 2020 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Объем продаж имбиря в России в апреле оказался в 3 раза выше продаж февраля 2020 года в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", который обрабатывает информацию с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

"Аналитики сравнивали агрегированные обезличенные показатели продаж за 1-20 апреля 2020 года и выяснили следующее: объем продаж имбиря в РФ в денежном выражении превысил квартальный объем продаж 2019 года и оказался в 3 раза выше объема продаж за февраль 2020 года, а также оказался выше объема продаж за аналогичный период прошлого года на 310%", - говорится в исследовании.

Средний чек покупки составил 112 руб., что на 268% больше, чем за тот же период прошлого года.

На Московский регион пришлась пятая часть всего объема продаж имбиря в России. "Здесь рост объема продаж оказался на 498% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки составил 135 руб., что на 309% выше, чем в прошлом году в то же время", - отметили аналитики.

В компании также сообщили, что с 1 по 15 апреля средний чек покупки лимонов составил 112 рублей, на 203% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос на 10%.