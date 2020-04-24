Иностранные инвестиции острова Хайнань в I квартале выросли на 89,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 апреля. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в экономику южнокитайского острова Хайнань даже в условиях пандемии нового коронавируса за I квартал текущего года увеличились в годовом исчислении на 89,8% до $128 млн. Об этом сообщило статистическое управление региона.

Как отмечается в распространенном докладе ведомства, с января по март на территории провинции были зарегистрированы 67 новых компаний с участием иностранного капитала. "Особенно заметно увеличился приток зарубежных инвестиций в сферу услуг, рост составил 1127%", - уточнила замглавы управления Ван Юй.

По ее словам, в последние три месяца Хайнаню приходится преодолевать множество трудностей, связанных с пандемией. "Как бы то ни было, вспышку коронавируса в провинции удалось подавить путем эффективных мер, обеспечив социально-экономическую стабильность", - подчеркнула чиновник.

Согласно официальной статистике, иностранные капиталовложения в экономику Хайнаня в 2019 году превысили $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем в 2018 году. В ближайшее время провинция планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

Все эти проекты нацелены на превращение острова в зону передового развития Восточной и Юго-Восточной Азии.

Хайнань входит в число 12 регионов материкового Китая, где уже полностью отсутствуют инфицированные коронавирусом. Несмотря на то, что под наблюдением врачей на острове все еще находятся несколько заразившихся, не имеющих симптомов, ситуация в регионе полностью нормализовалась. Местные парки, рестораны, библиотеки и многие туристические достопримечательности уже открыты, предприятия вернулись к нормальному ритму работы. В то же время для минимизации риска возникновения повторной волны заражений власти сохраняют повышенные меры безопасности.