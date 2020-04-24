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Прием заявок на новую программу поддержки предпринимателей открылся в столице

Оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского экспортного центра

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заявочная компания на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг малому и среднему бизнесу началась в столице, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

"Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

"Грант станет своеобразным "экспортным кешбэком", сумма которого будет напрямую зависеть от выручки, полученной компанией при реализации своих товаров или услуг за рубежом", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

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