В ВТБ подсчитали, что спрос россиян на бензин упал на треть из-за пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россияне из-за самоизоляции в связи с пандемией заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, на треть сократили объем покупок бензина. К таким выводам пришли банк ВТБ и оператор фискальных данных "Первый ОФД", проанализировавшие динамику спроса и цен на бензин в стране.

"Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно - на 36% - упали продажи АИ-92, - отмечается в сообщении пресс-службы ВТБ.

Больше всего сократились покупки бензина на юге России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй неделе самоизоляции падал практически вдвое (на 46%) по сравнению со средним значением за март. Почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля, уточнили в банке.

При этом цены на все виды бензина, несмотря на падение спроса во время самоизоляции, оставались стабильными: бензин марки АИ-92 стоил в среднем 42,5 рубля за литр, АИ-95 - около 46 рублей за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47,5 рубля за литр.