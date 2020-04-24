Аграрии Юга России ожидают снижения урожая

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Аграрии регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где в этом году зима была аномально теплой, прогнозируют снижение урожая ряда культур из-за суточных температурных колебаний и отсутствия осадков. При этом они рассчитывают, что не понесут существенных убытков за счет агрострахования и господдержки. Об этом ТАСС рассказали представители отрасли, региональных минсельхозов и синоптики.

"Ситуация в плане влагосодержания, действительно, на юге страны довольно сложная. Учитывая теплую и малоснежную зиму, за которую почва не успела накопить достаточное количество влаги, к этому добавилось то, что в апреле очень мало осадков. В ближайшие семь-десять дней на какие-то существенные дожди южанам, и в первую очередь, аграриям, рассчитывать не стоит. На стыке недель - конец воскресенья-понедельника-вторник они местами пройдут, но сильными и способными изменить ситуацию они не будут", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он добавил, что меньше всего на юге России от засухи страдают аграрии Калмыкии. За апрель здесь выпало 52% от месячной нормы осадков, в Ростовской области - немногим больше одной трети от месячной нормы, в Краснодарском крае и Астраханской области - менее 10%, а в Волгоградской области дожди прошли лишь в отдельных районах. По его словам, на Северном Кавказе ситуация с осадками более стабильная, в апреле выпало от 60 до 100% от месячной нормы.

"С точки зрения аграриев, отсутствие снега привело к тому, что в весну мы пришли с недостатком влаги в метровом слое почвы. В апреле как раз происходил дефицит влаги именно в том слое, который необходим растениям для нормального произрастания", - рассказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев пояснил ТАСС, что еще одним последствием минувшей аномально теплой зимы на юге России являются возвратные заморозки, которые также могут негативно сказаться на урожае. "Это и косточковые, и плодовые культуры: черешня, слива, алыча, могут пострадать и ранние яблоки, на которые могут оказать влияние возвратные заморозки. Степень ущерба подсчитывать еще рано, поскольку еще не прошла завязь, где-то в середине мая уже будет понятно", - сказал собеседник агентства.

Глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации говорил о том, что Минсельхоз отмечает риск вымерзания посевов в некоторых регионах России из-за отсутствия снега при установившихся низких температурах. Вице-премьер Алексей Гордеев на совещании в Адыгее в декабре прошлого года заявлял, что юг страны находится в зоне риска по снижению урожая из-за аномально теплой зимы.

Аномально теплая зима и заморозки

Аномально теплая зима позволила аграриям юга России начать весеннюю посевную кампанию ускоренными темпами. Сев ранних зерновых в некоторых регионах уже практически завершен. Вместе с тем, теплая погода способствовала и раннему цветению, а суточные колебания температур в весенний период и ночные морозы могут привести к гибели части урожая, прогнозируют аграрии. Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил журналистам, что весенние полевые работы идут в соответствии с планом. Из 1,8 млн га, которые должны были засеять в этом году, засеяны уже 40%. "Практически завершен сев ранних зерновых, уже южные районы начали сеять подсолнечник", - сказал он.

Подобная ситуация складывается и в Волгоградской области. Представитель регионального комитета сельского хозяйства на вопрос ТАСС, существует ли вероятность гибели посевов от возможных заморозков, ответила, что 98% озимых находятся в удовлетворительном состоянии.

В Крыму уже прогнозируют убытки из-за заморозков, здесь температура воздуха в марте-апреле опускается до 10 градусов ниже нуля. По данным республиканского министерства сельского хозяйства, весенние заморозки в регионе повредили около 40% садов. Наиболее сильно пострадали персики, абрикосы, черешня и слива в 10 из 14 районов. "В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым.

Александр Бота, глава крестьянского хозяйства "Ника" в Адыгее, которое выращивает садовую землянику по интенсивной технологии - под капельным орошением, рассказал ТАСС, что из-за ночных заморозков в хозяйстве подмерзают 40-50% плантаций земляники. "Заморозки негативно отражаются и на яблонях: здесь подмерзает 60-70% цвета", - резюмировал он.

На Северном Кавказе во всех районах Чечни в середине апреля ввели режим ЧС из-за угрозы потери урожая в связи с заморозками. Председатель правительства республики Муслим Хучиев поручил министерству сельского хозяйства республики провести тщательную оценку нанесенного ущерба сельскохозяйственным организациям для принятия необходимых мер и продолжить работу по привлечению страховых компаний к работе с АПК.

В Ставропольском крае на протяжении последних трех недель в ночные и утренние часы местами отмечаются заморозки. С дневных плюс 15-20 градусов температура в некоторых районах опускалась до минус 11 градусов. По данным краевого минсельхоза, в Кочубеевском районе региона погибли посевы на 1,3 тыс. га сахарной свеклы, они были пересеяны. "Если бы не было провокационно теплой зимы, мы бы эти понижения температур пережили. Так как было слишком тепло в феврале, растения были спровоцированы на ранее пробуждение, это запустило весь процесс. Пока ситуация не очень хорошая: по косточковым - порядка 80-90% гибели [соцветий], по семечковым, то есть яблоням, пока ориентировочно мы думаем 50-60%", - сказал ТАСС председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов.

Засушливая весна и надежды аграриев

Возникшая из-за отсутствия снега зимой и осадков весной засуха может повлиять на урожай пшеницы в Краснодарском крае, который является основным экспортером зерновых в РФ. В целом аграрии на юге России готовятся понести убытки, но рассчитывают, что их удастся компенсировать за счет агрострахования и господдержки, а в некоторых регионах уже дождались дождей.

"Дожди недавно были, но они локальные, где-то 24 мм выпало осадков, а где-то всего 4 мм. Это повлияет на урожай всего, что уже посеяно: подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза, соя. Для пшеницы важны осадки, чтобы она развивалась. Поэтому, это проблема в целом в крае", - сказал ТАСС Сергеев.

Он добавил, что в некоторых районах края около двух месяцев в этом году не было осадков, при том, что в прошлые годы засуха как правило начиналась с июля, к уборке озимых культур дожди проходили. "Продуктивной влаги не хватает, поскольку устойчивого снежного покрова на земле зимой не было. С одной стороны, все подмерзло, с другой стороны маячит засуха", - пояснил глава крестьянского хозяйства "Ника".

Аграрии в Ставропольском крае, где осенью выпало 30% осадков от нормы, зимой - около 50%, и весенний сев тоже проходил в условиях засухи, рассчитывают на агрострахование и меры государственной поддержки отрасли. "Сейчас обсуждаем меры поддержки, губернатор [Ставропольского края Владимир Владимиров] уже сказал, что готов поддержать ставропольское садоводство средствами из краевого бюджета. По итогам мониторинга также будем выходить на федеральный уровень, поскольку убытки серьезные", - сказал ТАСС Ширинов.

А в Крыму после долгого перерыва, который длился несколько месяцев, уже дождались осадков. "Выпало в восточных, северных и западных районах Крыма не менее 11 мм осадков. В центральной и южной части выпало более 15 мм осадков. Это хорошее подспорье для наших сельхозтоваропроизводителей", - сказал в ходе ежедневного доклада в крымском правительстве председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

В свою очередь, директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий сообщил ТАСС, что осадки позитивно повлияют на будущий урожай. "Осадки для Крыма всегда хорошо и всегда позитив, во благо как яровым посевам, так и озимым. Можно говорить, что той гибели посевов, которая могла быть из-за недостаточной влаги, не будет, потому что 10-15 мм осадков - это та влага, которой хватит на несколько недель для того, чтобы шло развитие растений", - считает он.