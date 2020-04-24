Эксперты: правительство не пойдет на отмену демпфера для снижения цены бензина на АЗС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Опрошенные ТАСС эксперты объяснили, почему правительство России вряд ли согласится пойти на предложенную лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым идею спровоцировать снижение стоимости топлива на заправках за счет временной остановки работы демпфера - механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты. По мнению аналитиков, такое решение приведет к огромной потере бюджета и как следствие ограничит возможности государства для выполнения социальных обязательств.

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Для мировой экономики это первый опыт такого регулирования. В обычных условиях волатильность на рынке резко толкает стоимость топлива в ту или иную сторону, но правительство России взяло на себя обязательство удерживать цену на бензин и дизель на АЗС в пределах роста инфляции. Достигается это за счет того, что при высокой стоимости нефти НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыль.

Какие доводы "за"?

Эксперты указали, что приостановка работы демпфера действительно приведет к падению цены топлива как в опте, так и в рознице. По подсчетам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, при текущих котировках такое решение может простимулировать падение стоимости литра бензина на 15 рублей, дизельного топлива - на 13 рублей.

Тем не менее эффект на цену в розницу от приостановки работы демпфера может быть не полным, так как АЗС выживать становится все сложнее. По данным Минэнерго, в России с начала апреля резко снизился спрос на бензин - порядка на 40-50%, а на дизельное топливо - на 30%.

"Да, в этом случае цену скорее всего снизят, так как конкуренцию на рынке еще никто не отменял. Но надо понимать, что у АЗС очень сильно упали продажи, а издержки остались: аренда, платежи, налоги, проценты по кредитам, необходимость платить зарплату, поэтому розница будет реагировать в меньшей степени, чем опт. Но снижение ожидать все-таки стоит", - считает аналитик.

По мнению Калачева, решение об отмене демпфера поддержит нефтяников, транспортные компании, а также те слои населения, которые продолжают в условиях изоляции ездить на автомобилях.

Какие доводы "против"?

Миронов в среду заметил, что глава Минэнерго Новак не поддержал предложение "Справедливой России" о приостановке работы демпфера, поэтому лидер фракции обещал обратиться с этим вопросом уже напрямую к президенту России. Министр энергетики в тот же день заметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы в результате работы демпфера перечислят в бюджет дополнительно порядка 1 трлн руб. в год при цене нефти в $20 за баррель, поэтому если будет принято решение об остановке работы механизма, бюджет может потерять огромную часть своих доходов.

Ежов подсчитал, что при текущих котировках и с учетом падения потребления демпфер приносит бюджету порядка 60-70 млрд рублей в месяц. "При приостановке демпфера на два месяца потери бюджета в текущих условиях составили бы 120-140 млрд рублей", - заметил он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что отмена демпфера действительно привела бы к падению цены топлива на АЗС, но из-за этого пришлось бы резать другие статьи бюджета. "По закону круговорота денег в государстве мы пришли бы в итоге к ситуации, когда сэкономленные на заправке деньги бюджетники не увидели бы в своей зарплате", - заметил он.

Другая причина нежелания Минэнерго идти на этот шаг заключается в том, что правительство довольно долго и болезненно шло к выработке этого механизма. Эксперт подчеркнул, что после восстановления спроса запустить его снова будет очень сложно, а без демпфера рост цен на нефть снова приведет к резкому удорожанию топлива на АЗС.

"Допустим, пройдет год. Цена на нефть восстановится, стоимость бензина и дизеля снова начнет скакать вверх. Люди будут жаловаться, что у нас бензин дорожает выше инфляции. Тот факт, что это произошло из-за роста стоимости сырья, никто не воспримет, сразу пойдут разговоры о заговоре правительства и нефтяников. "Но вы же сами предложили отменить демпфер и сделать рынок более открытым, безуспешно будет пытаться оправдываться Минэнерго", - порассуждал аналитик.

Калачев тоже высоко оценил негативные факторы из-за остановки работы демпфера. "В целом он оказался вполне работоспособен. Если его отменят, то бюджет пострадает очень сильно. Я очень сомневаюсь, что они пойдут на такую меру, так как поступления в бюджет от экспортных пошлин сейчас достигли минимальных значений, как и сборы налога на добычу полезных ископаемых", - подчеркнул он.

Компромиссный вариант

Эксперты считают, что правительство может пойти на компромиссный вариант небольшой корректировки демпфера, но уже по другой причине - для поддержки нефтяной отрасли, которая сейчас страдает от низких цен на нефть и необходимости с 1 мая сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК +. Глава Минэнерго России говорил, что ряд мер по поддержке нефтепереработки уже готовится, но пока он не считает ситуацию для НПЗ такой критичной, как в других отраслях.

"Я думаю, что это возможно и в принципе необходимо. Цена отсечения установлена довольно произвольно и принималась в других условиях на рынке. Сейчас никто не мешает его подкорректировать", - заметил Калачев. Он высказался за компромисс, чтобы бюджет так много не терял и можно было бы хоть немного облегчить жизнь нефтяников.

Ежов из VYGON Consulting также не исключил возможности каких-либо мер, связанных с демпфером. "На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, демпфер стал существенным источником доходов бюджета. С учетом падения поступлений по НДПИ и экспортным пошлинам его важность возрастает. С другой стороны, в кризисной ситуации снижение цен на топливо поддержало бы экономику и потребителей", - отметил эксперт.

Юшков тоже считает, что для нефтеперерабатывающей отрасли сейчас далеко не самое лучшее время: спрос упал как на внутреннем рынке, так и на внешнем. При этом объем экспорта нефтепродуктов в России традиционно велик и составляет примерно половину от уровня добычи нефти.

"Вполне возможно, что корректировка демпфера будет обсуждаться. Логика государственной помощи заключается в том, что она может быть оказана пострадавшим от коронавируса отраслям. Я думаю, что нефтяникам будет не сложно это доказать, другой вопрос, пойдет ли на это правительство", - сказал он.

"Я думаю, мы станем свидетелями большой схватки нефтяников с Минфином, которому нужно закрывать дыры в бюджете. На мой взгляд, в текущей ситуации компаниям будет сложно победить, пока не встанет вопрос об угрозе закрытия мощностей, ведь в дальнейшем при восстановлении спроса это может привести к дефициту бензина. А вот этого уже государство допустить не может. Тем не менее пока позиция министерства финансов как лоббиста интересов бюджета выглядит несколько сильнее", - подытожил Юшков.