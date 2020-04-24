Пандемия COVID-19 заставит страховой рынок активнее развивать дистанционные сервисы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса заставит страховой рынок активнее развивать дистанционные сервисы и каналы обслуживания, в дальнейшем это благоприятно скажется на развитии отрасли. Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

"Переход на цифровое обслуживание на страховом рынке идет уже несколько лет. Распространение коронавируса заставило компании ускорить развитие дистанционных сервисов и каналов обслуживания. Уверена, что этот фактор отразится в дальнейшем на всей отрасли, так как развитие цифровых каналов позволяет значительно снизить затраты на обслуживание, сделать бизнес-модель компании более гибкой, а клиентам предложить дополнительный сервис за счет различных дополнительных программ и услуг" - пояснила Сорокина.

По ее словам, в текущих условиях наметилась тенденция к росту сборов через онлайн-каналы и переключения все большего количества клиентов на дистанционное взаимодействие со страховой компанией (как покупка, так и урегулирование).

При этом в ВСК отметили, что несмотря на стремление некоторых участников страхового рынка выделить в отдельный продукт страхование на случай выявления нового коронавируса COVID-19, существующие программы ВСК от несчастного случая и болезней уже покрывают данные риски и предоставляются физическим и юридическим лицам. При этом правила страхования по этим продуктам не предусматривают исключений, таких как ЧС и пандемии.

"В текущих условиях люди столкнулись с непривычными для себя ситуациями и нуждаются в максимальной поддержке со стороны страховых компаний как в части продуктов, так и сервисов. Именно в этом направлении мы видим дальнейшее развитие предложения страховых услуг. Например, сейчас мы отмечаем рост востребованности наших сервисно-страховых продуктов ДМС, включающих телемедицину, психологическую и юридическую поддержку, спортивную онлайн-школу", - отметила Сорокина.