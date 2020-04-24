Банки смогут продолжать перечислять пенсии на любые карты после 1 июля 2020 года

24 апреля. /ТАСС/. Российские банки могут продолжить перечислять пенсии на карты любых платежных системы после 1 июля 2020 года. Срок перевода пенсионеров на карты "Мир" продлен до 1 октября 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.

"Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами "Мир", - указывается в сообщении.

Согласно законодательству, до 1 июля текущего года должен завершиться перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир". В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты "Мир", уже пользуются ими. Тем не менее есть те, кто еще не успел их получить.

Также сохраняется возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не привязаны никакие карты, а также другими способами.

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, в условиях пандемии коронавируса пенсионерам важно соблюдать режим самоизоляции, именно поэтому перевод пенсионеров на карты "Мир" продлен до 1 октября.

"Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется", - отмечает Бакина.