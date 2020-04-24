"Газпром" ожидает снижения добычи сланцевого газа в США при низких ценах на газ и нефть

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сохранение низких цен на газ и нефть могут привести к снижению объемов добычи сланцевого газа в США в ближайшее время. Об этом в интервью для корпоративного журнала сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.

"В ходе данной работы мы выявили проблему, связанную с экономикой сланцевых проектов, в частности в США - ведущей стране мира по объемам добычи газа из сланцев. По нашим оценкам, в случае сохранения цен на газ в США на низком уровне компании могут начать снижать добычу уже в ближайшее время. Согласно расчетам, снижение может начаться при ценах на Henry Hub (газораспределительный центр в штате Луизиана, США - прим. ТАСС) на уровне менее $85/тыс. куб. м, а в январе 2020 года средняя цена на газ на этом хабе составила $76/тыс. куб. м", - сказал он.

Негативно отразиться на добыче сланцевого газа может и снижение цен на нефть. Сокращение активности американских производителей сланцевой нефти напрямую влияет на газодобычу, ведь значительная доля получаемого в США сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ.

Что касается Китая, то, как отметил представитель "Газпрома", масштаб и перспективы развития отрасли сланцевого газа в этой стране принципиально отличаются от США. Во-первых, в отличие от США, где на сланцевые месторождения приходится более двух третей всей добычи, в газовом балансе КНР сланцевый газ занимает очень скромную долю. Так, по итогам 2019 года совокупная добыча газа на сланцевых месторождениях в КНР составила 15 млрд куб. м, обеспечив менее 10% от общей добычи и менее 5% газопотребления в стране.

Во-вторых, в Китае добычу газа на сланцевых месторождениях ведут лишь две крупные государственные компании - CNPC и Sinopec. Несмотря на усилия властей по привлечению негосударственных инвестиций в отрасль, до недавнего времени независимые производители не решались войти в этот капиталоемкий и рисковый бизнес, в то время как в США сланцевая отрасль развивается за счет работы частных компаний. Кроме того, география добычи сланцевого газа в Китае ограничивается лишь одним газоносным бассейном, расположенным на территории провинции Сычуань. Для сравнения - в США добыча сланцевого газа ведется во многих регионах страны.

"С учетом вышеперечисленных факторов, несмотря на амбициозные планы китайских компаний по наращиванию добычи, независимые эксперты оценивают потенциальный объем производства газа из сланцев в Китае к 2030 году в пределах 50 млрд куб. м, или на 30-50 млрд куб. м ниже действующих плановых показателей (80-100 млрд куб. м к 2030 году согласно 13-му пятилетнему плану)", - сказал Аксютин.