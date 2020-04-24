Доходы Центров компетенций НТИ по итогам 2019 года достигли 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российская венчурная компания, выполняющая функции проектного офиса Национальной технологической инициативы, подвела итоги работы Центров компетенций НТИ за прошлый год, отметив доходность организаций на уровне 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба РВК в пятницу.

"Подведены итоги работы Центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2019 году. Их доходы от оказания услуг по проведению научных исследований и разработок, реализации платных образовательных услуг, экспертно-аналитической и консультационной деятельности в 2019 году составили 3,9 млрд рублей, софинансирование деятельности центров за счет внебюджетных источников составило более 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Общее количество участников консорциумов 14 центров выросло более чем на 40% и достигло 470 организаций. Коммерческие организации составляют более половины от этого числа. Партнерами центров из числа крупных участников рынков выступают Сбербанк, МТС, KUKA, Росатом, "Газпром нефть" и другие. Число коммерческих компаний, которые в 2019 году являлись заказчиками работ или услуг Центров компетенций НТИ, выросло на 76% по сравнению с 2018 годом и превысило 190 организаций, сообщает РВК.

"Прошлый год стал показательным - по итогам 2019 года мы отмечаем значительный рост числа заказчиков Центров компетенций НТИ и числа участников консорциумов. Это для нас важные индикаторы, отражающий востребованность услуг и результатов деятельности Центров компетенций НТИ. РВК отвечает за сопровождение и мониторинг деятельности Центров компетенций НТИ и будет продолжать оказывать методическую поддержку для фокусировки их моделей коммерциализации", - цитирует пресс-служба РВК Арсена Гареева, директора центра управления технологическим развитием НТИ АО "Российская венчурная компания".

В портфели центров сегодня входят 200 научно-исследовательских проектов, из них более 150 находятся на стадии реализации, реализация 41 проекта была успешно завершена в 2019 году. За 2019 год численность сотрудников Центров компетенций НТИ выросла более чем в два раза - до более чем 3,8 тыс. человек.

О Центрах компетенций

Центры компетенций Национальной технологической инициативы - подразделения, которые в соответствии с нацпроектом "Наука" создаются на базе образовательных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи.

В России создано 14 таких центров. Основными показателями эффективности их работы являются численность подготовленных специалистов, объем доходов от деятельности центра и количество лицензированных технологий. До 2021 года предусмотрено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.