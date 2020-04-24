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Пандемия коронавируса нового типа

РФПИ начинает диагностику COVID-19 по КТ-снимкам с помощью искусственного интеллекта

Как сообщили в фонде, для реализации этого проекта создано совместное предприятие с сетью медцентров "Медскан"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает проект по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использованием российско-эмиратских технологий искусственного интеллекта. Эти технологии разработаны технологической компании ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" (сеть медцентров), говорится в пресс-релизе фонда.

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Для реализации проекта РФПИ создал совместное с сетью медицинских центров "Медскан" предприятие, которое специализируется на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии.

"В рамках партнерства РФПИ и компании "Медскан" будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий искусственного интеллекта. Интерес к использованию технологий СП уже проявил ряд ведущих российских частных и государственных многопрофильных клиник",- указано в пресс-релизе.

По данным РФПИ, российско-эмиратская технология искусственного интеллекта имеет точность более 96% и высокую чувствительность к признакам пневмонии.

"Данная технология была протестирована на большом числе пациентов с подозрениями на коронавирус типа SARS-COV-2 в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет определить пневмонию в автоматическом режиме уже в течение 1-2 минут после получения снимка. Обработка и анализ снимков будет происходить исключительно на серверах в России в соответствии с требованиями российского законодательства", - отмечается в сообщении фонда.

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ОАЭРоссияПандемия коронавируса нового типа
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