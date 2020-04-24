Путин поручил стимулировать импортозамещение при поддержке экономики в условиях пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству РФ <…> разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности", - говорится в одном из поручений по итогам состоявшегося 15 апреля совещания президента с кабмином.

Срок исполнения этого поручения установлен до 30 апреля.

Также президент поручил в тот же срок доложить о выделении не менее 23 млрд рублей на оказание финансовой поддержки авиакомпаний, "в том числе на компенсацию части затрат по договорам лизинга авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработной платы работникам, оплату стоянки воздушных судов".

Кроме того, глава государства поручил актуализировать критерии отнесения предприятий и организаций к системообразующим и с учетом новых критериев уточнить соответствующие перечни.