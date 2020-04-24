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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,76 рубля, евро - до 80,3

Российский фондовый рынок открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,8%, РТС - на 1,2%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,02%, до отметки в 74,7575 рубля, курс евро - на 0,4%, до 80,3025 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск курс доллара находился на отметке в 74,715 рубля (-0,07%), а евро торгуется на уровне 80,25 рубля (-0,47%).

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи опускался на 0,8% и достигал отметки 2578,58 пункта, индекс РТС - на 1,2%, до 1086,57 пункта.

По данным на 10:23 мск индекс Мосбиржи теряет 1,01% - до 2573,01 пункта, РТС - 1,35%, до 1084,77 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 2,67% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $21,9 за баррель. В свою очередь стоимость сорта WTI прибавила 2,24% - до $16,87 за баррель.

Теги
РоссияКолебания курса рубляСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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