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Пандемия коронавируса нового типа

РБК: большинство работодателей не готовы сохранить режим удаленной работы после пандемии

Помимо это, по данным исследования аналитического центра НАФИ "Влияние пандемии на российский бизнес", около 84% работодателей считают, что после перехода на удаленный формат качество работы снизилось

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 20% работодателей, которые перевели своих сотрудников на удаленную работу, готовы сохранить этот режим после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ "Влияние пандемии на российский бизнес".

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"В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции, и лишь 7% - для всех", - говорится в публикации.

Как сообщает РБК, около 84% опрошенных работодателей считают, что после перехода на удаленный формат качество работы снизилось. 14% заявили, что не заметили разницы, 5% - затруднились ответить. При этом никто из работодателей не отметил повышения эффективности работы сотрудников.

Всего, по данным опроса, перевести своих работников на дистанционный режим смогли около 33% компаний. 34% - предоставили неоплачиваемый отпуск, 18% - уволили сотрудников. Еще 3% перевели работников на другие должности.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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