Правительство должно до 15 мая отчитаться перед Путиным о средствах на помощь регионам

"Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

О необходимости такой помощи Путин говорил 15 апреля на совещании с членами кабинета министров. После 15 мая президент ждет докладов ежемесячно.

Еще одно поручение касается помощи бизнесу. "Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая 2020 года и в период с 1 июня по 30 июня 2020 года на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета финансовую поддержку на решение неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы работникам за апрель и май 2020 года в размере не менее одного минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц, при условии сохранения указанными субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 90% среднесписочной численности работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 2020 года", - говорится в документе.

При этом необходимо "создать условия для обращения начиная с 1 мая 2020 года" за получением этой финансовой поддержки. Доклады о выполнении Путин ждет до 31 мая 2020 года и до 1 июля 2020 года.