В Москве расширили субсидируемые направления на переобучение сотрудников

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичные компании могут получить субсидию на обучение сотрудников по всем 236 специальностям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Ранее перечень субсидируемых профессий включал 136 актуальных направлений.

"На рынке труда происходит множество изменений, и нам необходимо оперативно к ним адаптироваться. Мера по расширению перечня субсидируемых специальностей принята нами прежде всего с целью помощи бизнесу в сложившейся ситуации. Благодаря расширению перечня направлений организации получат больше возможностей финансовой поддержки со стороны города. Изменения в порядок предоставления субсидии внесены по просьбам предпринимателей", - приводятся в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Заявку на получение субсидии на переобучение можно подать до 30 апреля. Предприятиям компенсируют до 95% расходов - около 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.

Компенсацию можно получить, если сотрудники прошли программы обучения в период с 1 января 2019 года. Следующий прием заявок начнется 6 мая.