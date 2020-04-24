{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве расширили субсидируемые направления на переобучение сотрудников

Предприятиям компенсируют до 95% расходов - около 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичные компании могут получить субсидию на обучение сотрудников по всем 236 специальностям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Ранее перечень субсидируемых профессий включал 136 актуальных направлений.

"На рынке труда происходит множество изменений, и нам необходимо оперативно к ним адаптироваться. Мера по расширению перечня субсидируемых специальностей принята нами прежде всего с целью помощи бизнесу в сложившейся ситуации. Благодаря расширению перечня направлений организации получат больше возможностей финансовой поддержки со стороны города. Изменения в порядок предоставления субсидии внесены по просьбам предпринимателей", - приводятся в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Заявку на получение субсидии на переобучение можно подать до 30 апреля. Предприятиям компенсируют до 95% расходов - около 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.

Компенсацию можно получить, если сотрудники прошли программы обучения в период с 1 января 2019 года. Следующий прием заявок начнется 6 мая.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Цифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на сутки
Для получения пропусков на весь период карантина заявку должен подавать работодатель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС