{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эквифакс: число досрочно погашенных кредитов выросло на 8,4% за год

Глава БКИ Олег Лагуткин отметил, что это может быть связано со стремлением отдельных слоев потребителей поскорее снизить свои долговые обязательства в условиях нестабильности

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число полностью досрочно погашенных (ПДП) кредитов в марте составило 1,4 млн ссуд, что на 4,8% больше, чем в феврале, и на 8,4% больше по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Рост доли ПДП может быть связан как с более поздними выплатами годовых премий по сравнению с предыдущими годами, так и со стремлением отдельных слоев потребителей поскорее снизить свои долговые обязательства в условиях нестабильности", - комментирует глава БКИ Олег Лагуткин.

По сравнению с февралем количество досрочно погашенных потребительских кредитов (включая POS) выросло почти на 3%, автокредитов - на 11%, ипотечных - снизилось на 2,4%.

В бюро кредитных историй добавили, что, рассматривая долю досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд, можно говорить о более высоком уровне ПДП по сравнению с 2019 годом. Так, с января 2020 года уровень ПДП вырос до 45% при среднем уровне ПДП в 2019 году 39,6%. Аналогичные показатели встречались только в мае и июле всего 2018 года.

Наибольший рост ПДП отмечается в потребительских кредитах, среди которых более 58% от закрытых в феврале и марте договоров - это досрочно погашенные.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пивовары просят Мантурова ввести единое регулирование отрасли в регионах на фоне пандемии
Союз пивоваров видит риск банкротств в отрасли из-за мер по борьбе с пандемией в регионах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС