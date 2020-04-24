Эквифакс: число досрочно погашенных кредитов выросло на 8,4% за год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число полностью досрочно погашенных (ПДП) кредитов в марте составило 1,4 млн ссуд, что на 4,8% больше, чем в феврале, и на 8,4% больше по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Рост доли ПДП может быть связан как с более поздними выплатами годовых премий по сравнению с предыдущими годами, так и со стремлением отдельных слоев потребителей поскорее снизить свои долговые обязательства в условиях нестабильности", - комментирует глава БКИ Олег Лагуткин.

По сравнению с февралем количество досрочно погашенных потребительских кредитов (включая POS) выросло почти на 3%, автокредитов - на 11%, ипотечных - снизилось на 2,4%.

В бюро кредитных историй добавили, что, рассматривая долю досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд, можно говорить о более высоком уровне ПДП по сравнению с 2019 годом. Так, с января 2020 года уровень ПДП вырос до 45% при среднем уровне ПДП в 2019 году 39,6%. Аналогичные показатели встречались только в мае и июле всего 2018 года.

Наибольший рост ПДП отмечается в потребительских кредитах, среди которых более 58% от закрытых в феврале и марте договоров - это досрочно погашенные.