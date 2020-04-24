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ЦБ ввел послабления по соблюдению закона об инсайде компаниями в период "удаленки"

Послабления будут действовать в период с 30 марта по 1 июля 2020 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России ввел временные послабления для юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг в части соблюдения закона об инсайдерской информации в период с 30 марта по 1 июля 2020 года, говорится в письме регулятора, направленном Национальной фондовой ассоциации (НФА), с которым ознакомился ТАСС.

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Ввиду распространения коронавируса и перевода части работников компаний на дистанционную работу ЦБ не будет применять меры в отношении юридических лиц, являющихся инсайдерами, и профучастников рынка ценных бумаг за нарушения требований закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Какие послабления вводит ЦБ

В частности, регулятор не будет наказывать юрлиц за несоблюдение правил внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации или манипуляции рынком при проведении операций, которые технически возможно осуществлять в условиях дистанционной работы.

Это касается в том числе порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, а также осуществления контроля за проведением юрлицом ознакомления работников и лиц, входящих в состав органов управления, с данными требованиями.

ЦБ расширил сроки предоставления отчетов руководству компании о деятельности структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации. Это также касается предоставления руководству компании отчетов о вероятных или наступивших событиях регуляторного риска, связанного с указанным выше законом.

Кроме того, ЦБ расширил сроки, за которые юрлица обязаны актуализировать списки инсайдеров, а также сроки уведомления лиц, включенных в данные списки. Также по отношению к юрлицам не будут применяться меры воздействия при направлении в ЦБ с нарушением определенных сроков уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, которая не раскрывается.

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг вводятся послабления, касающиеся нарушения сроков представления совету директоров или руководству отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля за прошедший квартал и о выявленных нарушениях, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком.

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