Цифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на сутки

"Оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд", - сказал РБК замминистра связи Олег Качанов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, граждане смогут оформить цифровой пропуск для выхода на работу только на 24 часа, а работодатели - на больший срок.

По словам замминистра, систему выдачи пропусков можно использовать в любом регионе, для них она будет бесплатной. При этом пропуск, который также можно оформить через портал госуслуг, можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ: при создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.

Иностранцы также смогут получить пропуск либо через портал госуслуг (для регистрации потребуется иностранный паспорт, российский номер телефона и СНИЛС), либо через приложение по российскому номеру телефона. На данный момент на портале госуслуг зарегистрировано около 150 тыс. аккаунтов иностранных граждан, добавил замглавы Минкомсвязи.

Федеральная система цифровых пропусков

Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что систему цифровых пропусков, которая сейчас проходит тестирование в Московской области, намерены использовать еще в 21 регионе. Система предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юридического лица на портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

При этом граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В нем можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение, сам пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Система была создана на инфраструктуре электронного правительства, которую поддерживает "Ростелеком" в рамках существующего контракта стоимостью почти в 12 млрд рублей. Госоператор - единственный поставщик по выполнению этих работ на период 2019-2021 годах.