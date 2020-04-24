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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Сахалина не намерены сокращать инвестиционную программу из-за пандемии

По словам главы региона, ситуация с распространением коронавируса не сказалась критически на экономике острова

ТАСС, 24 апреля. Ситуация с пандемией не приведет к сокращению пятилетней инвестиционной программы Сахалинской области, при необходимости власти скорректируют графики создания объектов и отсрочат платежи, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор области Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области сформирована инвестпрограмма до 2025 года, которая должна обеспечить региону рывок в развитии в строительной индустрии, транспорта, лесной и рыбной промышленности, нефтегазового комплекса, информационных технологий и других сфер экономики.

"Мы просто ее подвинем на пару кварталов "вправо". Если будут проблемы с финансированием, мы можем попросить сделать работу и отсрочить платеж на несколько месяцев. В целом на программе ситуация не скажется, просто мы, может быть, немного сдвинем графики по объектам", - сказал Лимаренко.

Для того чтобы сбалансировать бюджет региона в условиях пандемии, в мае-июне планируется подготовить поправки в него с учетом ситуации. Губернатор отметил, что сейчас власти Сахалина постепенно сокращают расходы. "С начала апреля мы уже приостановили все закупки кроме тех, которые нужны для жизнеобеспечения населения и нормальной работы госучреждений. Освободившиеся средства направим в том числе на стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере", - добавил он.

При этом, по словам Лимаренко, пока коронавирус не повлиял критически на экономику региона. Так, сейчас продолжает работать около 97% предприятий области. Ограничения коснулись в основном сферы красоты и питания, гостиничного и туристического бизнеса, спортиндустрии, торговли. Для них приняты специальные льготы: отдельные налоги снижены, платежи по аренде за областное и муниципальное имущество перенесены на 2021 год. Недополученные доходы бюджета области по налогам составят 480 млн рублей.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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