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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил выделить МСП средства из бюджета на выплаты зарплат сотрудникам

Также президент поручил включить в список наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании, торгующие непродовольственными товарами

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ оказать малым и средним предприятиям (МСП) в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

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"Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая 2020 г. и в период с 1 июня по 30 июня 2020 г. на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета финансовую поддержку на решение неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы работникам за апрель и май 2020 г. в размере не менее одного минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц при условии сохранения указанными субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 90% среднесписочной численности работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Правительству РФ необходимо будет отчитаться о выполнении данного поручения в срок до 31 мая и до 1 июля 2020 года.

Кроме того, глава государства поручил включить в список наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании, торгующие непродовольственными товарами.

Данные меры поддержки президент РФ озвучил на совещании с членами правительства 15 апреля. Он уточнял, что средства должны быть выделены в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Глава государства также обращал внимание на то, что у предприятий должна быть возможность подавать заявки на оказание данной помощи дистанционно.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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