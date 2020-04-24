Оборот оптовой торговли в Москве за неделю вырос на 30%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Оптовая торговля в Москве по итогам прошедшей недели показала рост оборота на 30%, а среднесуточный оборот розничной торговли по продуктам вырос на 3,7%. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"По итогам прошедшей недели отмечается перераспределение потребительского спроса. Продолжает расти онлайн-сегмент услуг культуры и развлечений, положительная динамика объема оптовой торговли, который по сравнению с предыдущей неделей вырос на 30,9%. Среднесуточный объем по оптовой торговле на этой неделе составил порядка 2,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Среднесуточный оборот розничной торговли по продовольственным товарам вырос на 3,7% (2,6 млрд рублей), впервые с начала периода ограничительных мер выйдя из отрицательной зоны. Всего среднесуточный оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами составил 5,1 млрд рублей.

Вторую неделю подряд лучшие показатели роста у отрасли по онлайн предоставлению услуг культуры, досуга и спорта - плюс 68% к предыдущей неделе. Среднесуточный оборот этого сегмента на текущей неделе составил порядка 100 млн рублей.

"По нашим оценкам, эта отрасль может стать одной из точек роста с учетом востребованности и способности к адаптации", - отметил Ефимов.