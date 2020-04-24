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ФАС предписала снизить плату за возврат железнодорожных билетов до 1 рубля

Сейчас максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала железнодорожным компаниям снизить плату за возврат билетов до 1 рубля, говорится в сообщении ведомства.

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Максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. С учетом индексации утвержденного ФАС России тарифа сбор составит 2 рубля 13 копеек.

Соответствующий приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России.

"В связи с большим количеством жалоб граждан на высокий уровень сбора, РЖД, "Федеральной пассажирской компании" и "Гранд Сервис Экспрессу" рекомендовано отменить этот сбор на период пандемии. Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации", - отмечается в пресс-релизе ФАС. 

Ранее РЖД отменили плату за возврат билетов отправлением с 1 апреля по 1 июня в связи с отменой множества поездов во внутрироссийском сообщении на фоне коронавируса. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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