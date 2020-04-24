Доля отклоненных заявок бизнеса в РФ на беспроцентные кредиты сократилась до 30%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Доля отклоненных банками заявок на выдачу беспроцентных кредитов для бизнеса сократилась до 30%. Такие данные второй "контрольной закупки" в 37 из 85 российских регионов озвучил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По результатам первой "контрольной закупки" в 29 регионах, результаты которой были озвучены 15 апреля, аппарат бизнес-омбудсмена зафиксировал отклонение банками заявок на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудников более чем в 80% случаев.

"Мы проводили исследование в 37 регионах, было подано 142 заявки в 11 банков. Из них 43 отклонены (30%), 36 одобрены (25%) и еще 63 находится на рассмотрении (45%)", - сказал Титов.

Основными причинами отказов стали отсутствие зарплатного проекта в банке или его недавнее открытие, неотработанный механизм выдачи кредитов в банке. Среди прочих причин - счет предпринимателя заблокирован, отрицательные чистые активы предпринимателя. В 19% случаев отказ был сделан без основания, уточнил бизнес-омбудсмен.

"В целом наблюдаются положительные изменения в работе банков по этому виду кредитования. В частности, снизилась доля отказов банков без обоснования или по причине отсутствия механизмов выдачи кредитов в банках. Банки уже готовы брать больше заявок на рассмотрение, это совершенно точно", - сказал он

В то же время, по его словам, до сих пор количество отказов превышает над количеством одобренных заявок, при этом по формальным основаниям или без объяснения причин. Он предложил расширить меру поддержку не только на пострадавшие отрасли, а на все субъекты малого и среднего предпринимательства.

О программе

Для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей - покрывает государство.

По данным мониторинга по 16 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 23 апреля выдано около 9,9 млрд рублей по 3 170 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости, говорится в размещенной в пятницу информации на сайте Минэкономразвития РФ.