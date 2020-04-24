Импортеры парфюмерии готовы маркировать до 60 тыс. товаров в день

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Независимые импортеры парфюмерии готовы к маркировке до 60 тыс. товаров в день на таможенных складах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Независимые импортеры парфюмерии выходят на рынок маркировки и готовы принимать до 60 тыс. флаконов в день на одном складе", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ЦРПТ, импортер "Единая Европа Холдинг" уже отработал все бизнес-процессы для маркировки, подтвердив возможность обработки партии до 60 тыс. единиц парфюма за смену с возможностью увеличения объемов. "Компания рассчитывает полностью закрыть собственные потребности в маркировке и оказывать услуги другим поставщикам", - отметили в ЦРПТ, добавив, что в ближайшее время компания получит лицензию на работу таможенного склада и приступит к оказанию услуг.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ и передача сведений об обороте товаров в систему, начнется с 1 октября 2020 года. Реализация немаркированных товарных остатков разрешается до 30 сентября 2021 года.