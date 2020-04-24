Группа "Аэрофлот" снизила перевозки за март на 34,3%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Группа авиакомпаний "Аэрофлот" (в нее входят, кроме головного перевозчика, "Россия", "Победа" и "Аврора") в марте снизила перевозки на 34,3%, до 3 млн пассажиров, сам "Аэрофлот" - перевез в марте всего лишь 1,7 млн пассажиров, что на 41,4% ниже, чем годом ранее. Это следует из сообщения компании.

При этом в первом квартале снижение перевозок составило 12,3%, до 11,2 млн пассажиров, перевезенных в целом группой "Аэрофлот". Головной же перевозчик в январе - марте перевез 6,9 млн пассажиров, что на 18% ниже показателей прошлого года.

"На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", - отмечается в сообщении "Аэрофлота".

При этом, как говорится в сообщении "Аэрофлота", на международных направлениях в марте пассажиропоток группы сократился на 54%, до 946 тыс., компании - также почти на 54%, до 730 тыс. Сокращаются также и внутренние перевозки: в марте "Аэрофлот" перевез внутри России чуть более 1 млн пассажиров (снижение на 28,3%), группа - чуть более 2 млн (снижение на 18%).

Общее количество рейсов группы сократилось с 35,4 тыс. в марте прошлого года до 29,6 тыс. Тем не менее в марте 2020 года группа выполнила 8,7 тыс. рейсов на международных направлениях, из них сам "Аэрофлот" - более 7,1 тыс. рейсов.