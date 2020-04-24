{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Группа "Аэрофлот" снизила перевозки за март на 34,3%

Перевозки сократились до 3 млн пассажиров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Группа авиакомпаний "Аэрофлот" (в нее входят, кроме головного перевозчика, "Россия", "Победа" и "Аврора") в марте снизила перевозки на 34,3%, до 3 млн пассажиров, сам "Аэрофлот" - перевез в марте всего лишь 1,7 млн пассажиров, что на 41,4% ниже, чем годом ранее. Это следует из сообщения компании.

На эту тему
Не едем, не летим: как вернуть деньги за билеты

При этом в первом квартале снижение перевозок составило 12,3%, до 11,2 млн пассажиров, перевезенных в целом группой "Аэрофлот". Головной же перевозчик в январе - марте перевез 6,9 млн пассажиров, что на 18% ниже показателей прошлого года.

"На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", - отмечается в сообщении "Аэрофлота".

При этом, как говорится в сообщении "Аэрофлота", на международных направлениях в марте пассажиропоток группы сократился на 54%, до 946 тыс., компании - также почти на 54%, до 730 тыс. Сокращаются также и внутренние перевозки: в марте "Аэрофлот" перевез внутри России чуть более 1 млн пассажиров (снижение на 28,3%), группа - чуть более 2 млн (снижение на 18%).

Общее количество рейсов группы сократилось с 35,4 тыс. в марте прошлого года до 29,6 тыс. Тем не менее в марте 2020 года группа выполнила 8,7 тыс. рейсов на международных направлениях, из них сам "Аэрофлот" - более 7,1 тыс. рейсов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пивовары просят Мантурова ввести единое регулирование отрасли в регионах на фоне пандемии
Союз пивоваров видит риск банкротств в отрасли из-за мер по борьбе с пандемией в регионах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС