Путин подписал закон о праве регионов приостанавливать взимание курортного сбора

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право субъекта РФ, на территории которого взимается курортный сбор, приостановить его взимание на территории отдельных или всех муниципальных образований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", у субъектов РФ есть право ввести и отменить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

"В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда субъект РФ даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон дает право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановке его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. При этом законом субъекта РФ устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.