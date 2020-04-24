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Титов сообщил, что правительство пока не утвердило второй пакет мер поддержки бизнеса

Как сообщил бизнес-омбудсмен, его аппарат постоянно формирует и направляет в кабмин предложения по поддержке бизнеса в кризисной ситуации

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ пока не утвердило второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в ТАСС.

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"По моей информации, он не утвержден, и что туда войдет конкретно - мы не знаем", - сказал Титов.

Титов добавил, что аппарат бизнес-омбудсмена постоянно формирует и направляет в правительство предложения по поддержке бизнеса в кризисной ситуации. "На первом этапе мы сосредоточили свою поддержку предприятиям малого бизнеса, конечно, поддержке занятости", - отметил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что правительство занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Меры поддержки

Правительство РФ уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 апреля сообщил, что Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин позже выступил с новыми предложениями по оказанию поддержки населению и бизнесу. Глава государства предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Также предприятия МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 тыс. 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Регионам будет дополнительно направлено 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Кроме того, Путин поручил правительству и ЦБ РФ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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