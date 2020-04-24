Пивовары просят Мантурова ввести единое регулирование отрасли

"Крупнейшее некоммерческое объединение участников пивоваренной отрасли России просит вас взять под особый контроль ситуацию с ужесточением регулирования продаж пивоваренной продукции в регионах. Учитывая сложившиеся обстоятельства, просим вас: способствовать введению унифицированных федеральных правил производства и оборота пива по времени, местам продаж и номенклатуре продаж; отменить все региональные решения по ужесточению регулирования производства и оборота пива; способствовать немедленному принятию законопроекта об интернет-торговле алкогольной продукцией", - говорится в письме.

Союз пивоваров видит риск банкротств в отрасли из-за мер по борьбе с пандемией в регионах. "Из-за рубежа начинают поступать тревожные новости о разорении пивоварен, в том числе тех, которые веками крепко стояли на ногах, но не смогли пережить нескольких недель борьбы с коронавирусом. Скоро такие новости мы будем читать и о российских пивоварах, которые за последние 20 лет создали с нуля одну из лучших и современных отраслей в мире", - говорится в письме.

В организации объяснили, что пивоваренный завод - это предприятие непрерывного цикла, которое сложно остановить на время и подождать пока нормализуются условия продаж. Кроме того, 90% предприятий - субъекты малого и среднего бизнеса. В целом же в Российской Федерации насчитывается более 1 500 пивоваренных предприятий.

"Они оказались в критических условиях из-за обвала курса рубля и снижения покупательской активности населения. Поэтому сегодня пивовары так же, как и весь отечественный малый и средний бизнес, нуждаются в поддержке", - отмечают эксперты.

При этом союз фиксирует, что "многие регионы продолжают принимать меры, которые приведут пивоваренные заводы к остановкам и банкротствам", несмотря на прямые рекомендации Минпромторга России не ужесточать регулирование оборота алкогольной продукции и пива. Сейчас таких регионов более 20, в том числе Красноярский край, Карелия, Республика Крым, Ленинградская область. При этом несколько регионов, которые ввели в марте ограничительные меры, оперативно отменили их. "Вводятся новые запреты по времени и местам продаж, принимаются решения дискриминационного характера в отношении разливного пива", - поясняет союз.

В документе отмечается, что лишение пивоваров легального сбыта стимулирует развитие нелегального рынка алкоголя.

О Союзе

Союз российских пивоваров - некоммерческая организация, объединяющая производителей пивоваренной продукции и представляющая интересы пивоваренной отрасли Российской Федерации. Союз объединяет 97 компаний.